خبير فرنسي مثير للجدل: كورونا "موسمي" وسينتهي بعد شهر

مدير المعهد الاستشفائي الجامعي "ميديتيرانيه" في فرنسا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي "ميديتيرانيه" في فرنسا، ديدييه راؤول، أن جائحة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) عبارة عن مرض "موسمي"، مشيراً إلى أنه قد ينتهي في غضون شهر.



وكان راؤول، قد أثار الجدل سابقاً، إثر ترويجه لدواء "هيدروكسي كلوروكوين" كعلاج لـ (كورونا)، وهو ما تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع العديد من الجهات العلمية والطبية إلى إجراء بحوث بهذا الخصوص، قبل أن يصدر عدد منها تحذيرات من استخدام العقار، وفق ما نقله (عربي 21).



ونقل موقع (رياليتي) وصحيفة (ميدي ليبر) عن الخبير الفرنسي تأكيده انخفاض عدد المصابين بالمرض في قسم الإنعاش بمدينة مرسيليا الفرنسية، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن لا يتم تسجيل حالات جديدة للفيروس على الإطلاق في معظم البلدان ذات المناخ المعتدل".



وأضاف: إن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية في البلدان المعتدلة أكثر شيوعاً في فصل الشتاء، وعادة ما تتوقف بحلول فصل الربيع.