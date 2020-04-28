الإحصاء الفلسطيني: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر آذار الماضي

فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر آذار 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 95.87 خلال شهر آذار 2020 مقارنة ﺒ 96.75 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةأما الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي فقد سجل أيضا انخفاضاً مقداره 1.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.23 خلال شهر آذار 2020 مقارنة بـ 97.73 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 95.83 خلال شهر آذار 2020 مقارنة ﺒ 96.64 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةوسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 12.94%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.19 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البندورة 2.28 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الخيار 1.82 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الفول الأخضر 3.29 شيقل/كغم، كذلك انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.92%، وذلك لانخفاض أسعار التوت الأرضي ضمن هذا النشاط حيث بلغ متوسط سعرها 4.49 شيكل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.48%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 5.38%، حيث بلغ متوسط سعر الدجاج اللاحم 9.27 شيقل/كغم، وبلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم - 11.11 شيقل/كرتونة.كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.69%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 2.15%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.91%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 1.39%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.55%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.54%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.74%.تنويه لمستخدمي البيانات:1. على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار المنتج من المنشآت الصناعية المختلفة من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية للمنشآت الصناعية في مختلف المحافظات الفلسطينية.2. عملية جمع البيانات الخاصة بالسلع الزراعية والتي تجمع من باب المزرعة كانت مكتملة.3. بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تجمع منها أسعار المنتج في فلسطين 365، ونظراً للإغلاق المؤقت للكثير من المنشآت تطبيقاً لخطة الطوارئ في فلسطين، الجدول يوضح الاكتمال لعملية جمع البيانات كالأتي: