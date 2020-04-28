وزير الجيش الإسرائيلي يتحدث عن احتمالية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس





في ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو خلال مراسيم يوم ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي: "أتعهد بالاستمرار بالجهود لأجل استعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين".

رام الله - دنيا الوطنصرح وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن إسرائيل تفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين، من قطاع غزة، بحسب ما ورد بالقناة الـ 12 الإسرائيلية.ووفقاً للقناة، تطرق الوزير الى احتمالية عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة (حماس)، مؤكداً على أن حكومته تسعى لاستعادة الجنود والأسرى من غزة، وقال: "لا أريد الكشف عما يحدث حالياً".وأضاف بينت: "لكن أقول أن المهم هو استعادة الجنود والمفقودين الإسرائيليين إلى الديار، وأن نحافظ على مبدأ عدم الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين، وهذا أمر صعب جداً".