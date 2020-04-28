بسبب (كورونا).. ترامب سيطلب تعويضاً هائلاً يصل لمئات المليارات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات، عن ضرر فيروس (كورونا) المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، أواخر العام الماضي.



وقال ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، المخصص لوباء (كورونا): "نحن مستاؤون من الصين، كان من الممكن ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع"، وفق ما نقلته (سكاي نيوز) عربية.



وتابع: "يوجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جداً" بهذه المسألة.



وبعد هذا التصريح، سألت صحفية ترامب عن مقال في مجلة (بيلد) الألمانية، يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا



وأجاب ترامب "نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيراً، لأن الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة، بل بالعالم أجمع".



وقال ترامب "لن ننسى أبداً هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن حماية العالم".



ومنذ أسابيع، يتهم ترامب بكين بالتأخر بإبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء، والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها.