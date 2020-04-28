ملادينوف: التحدي بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبير





وقال ميلادينوف في فيديو له خلال الفعالية، وفق (القناة 7) الإسرائيلية، إن "تحدي السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبير بشكل خاص، حيث إن هناك من الجانبين من يحاول إحراق الجسور وتعميق الفجوة بين الطرفين".

















رام الله - دنيا الوطنحضر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مناسبة إحياء ذكرى قتلى إسرائيليين، الليلة الماضية، التي جرت عبر الشبكات الاجتماعية وتطبيق (زوم).