ملادينوف: التحدي بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبير
رام الله - دنيا الوطن
حضر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مناسبة إحياء ذكرى قتلى إسرائيليين، الليلة الماضية، التي جرت عبر الشبكات الاجتماعية وتطبيق (زوم).
حضر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مناسبة إحياء ذكرى قتلى إسرائيليين، الليلة الماضية، التي جرت عبر الشبكات الاجتماعية وتطبيق (زوم).
وقال ميلادينوف في فيديو له خلال الفعالية، وفق (القناة 7) الإسرائيلية، إن "تحدي السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كبير بشكل خاص، حيث إن هناك من الجانبين من يحاول إحراق الجسور وتعميق الفجوة بين الطرفين".
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