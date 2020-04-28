الجهاد الإسلامي: قناة (أم بي سي) تمارس "التسميم الثقافي"

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، قناة (ام بي سي) بممارسة "التسميم الثقافي"، مضيفاً "ليس فقط بعرضها دراما تطبيعية، بل إن معظم برامجها تمثل هجومًا على القيم الإسلامية والعربية الأصيلة".



وأضاف شهاب عبر منشور على صفحته على (فيسبوك): (ام بي سي) انتقلت من الترويج للفن الهابط والإسفاف والعري وثقافة التبعية، إلى محاولة خلخلة الوعي العربي من خلال ما تقدمه من أعمال درامية، تكتنز مخزونًا من الجهل التاريخي وتسوّقه على المشاهدين، وهدفها في ذلك واضح ومعروف، وهو الترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي، حول أصل الصراع".



وأكمل شهاب: إن عدونا الاحتلال الإسرائيلي، يوظف كل أسلحته لقتلنا وسلخنا ومسخ هويتنا (ولن ينجح) وبعض وسائل الإعلام التي تقف وراء تمويلها.