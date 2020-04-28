‎الاحتلال يُخطر بهدم بركسين في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم بركسين في بيت لحم، وأمهلت مالكيهما 96 ساعة؛ لتقديم الاعتراضات القانونية على إخطاري الهدم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الاحتلال أخطر بهدم بركسين في بيت جالا، الأول يعود للمواطن محمد موسى زرينة في منطقة "بير عونة" غرباً، والثاني للمواطن عارف حسين عيد في جورة الشمعة غرباً؛ بحجة عدم الترخيص.



وقال زرينة، إن الاحتلال، هدم له في السابق منزلين، وثلاثة بركسات في المنطقة ذاتها، في إطار تهجيره من أرضه، والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.