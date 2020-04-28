شؤون فلسطينية

إسرائيل تُوافق على دخول 80 ألف عامل فلسطيني اعتبارًا من يوم الأحد

إسرائيل تُوافق على دخول 80 ألف عامل فلسطيني اعتبارًا من يوم الأحد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على دخول 80 ألف عامل فلسطيني؛ للعمل بمناطق الداخل، بعد موافقة (شاباك) ومجلس الأمن القومي.  

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل ستسمح بدخول 80 أف عامل فلسطيني، ممن يحملون تصاريح عمل بالداخل، من يوم الأحد المقبل.

وبحسب الصحيفة، وافقت الحكومة على دخول 65 ألفاً من العاملين بقطاعات البناء والزراعة، من يوم الأحد 3 أيار/ مايو المقبل، وستسمح لـ 15 ألف عامل من العاملين بمجلات الصناعة، بالدخول من اليوم. 

وقالت صحيفة (كالكالست): وسيكون تصريح الدخول لمرة واحدة طوال شهر رمضان، حيث سيتعين على أصحاب العمل ترتيب سكن للعمال، وقد جاء القرار بعد منع دخول العمال مؤخراً ضمن إجراءات منع تفشي (كورونا).

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