(كورونا) إسرائيل: 208 حالات وفاة و15589 إصابة جديدة













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة عدد من المصابين بفيروس (كورونا)، الليلة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس إلى 208 حالات، غالبيتهم من المسنين.ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 208 حالة، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 15589 حالة.