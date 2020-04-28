تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ (كورونا) لفلسطينيين في البرازيل والإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالتي وفاة بعد منتصف الليلة، بفيروس (كورونا) لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية في البرازيل والإمارات العربية المتحدة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن حالة الوفاة الأولى هي من البرازيل تعود للمواطن خليل إبراهيم الصغير، والثانية للمواطن عماد الحسن (48 عاماً) في الإمارات العربية المتحدة.



يشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد دول العالم بلغت حتى اللحظة 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة بوفاة المواطنين الليلة.