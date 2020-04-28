كورونا عالمياً: أكثر من 211 ألف وفاة والإصابات تتخطى ثلاثة ملايين

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، حتى مساء الاثنين، أن الفيروس أودى بحياة 211,032 شخصاً في دول العالم، فيما تخطت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم الثلاثة ملايين شخص، تعافى منهم أكثر من 917 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 15 دولة، الاثنين، عن وفاة 46 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,640 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بزيادة عن حصيلة وفيات الأحد التي كانت 37 وفاة، وتراجع طفيف عن حصيلة إصابات امس التي سجلت 3,681 إصابة جديدة في 16 دولة.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الإثنين اكتشاف اكثر من 62 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,117 حالة وفاة حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الإثنين عن 1,082 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 56,495 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تخطت المليون اصابة، حيث بلغت حصيلتها مليون و 4 آلاف و 679 شخصاً، منهم 17,519 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من أمريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.



كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 26,977، منهم 333 الاثنين، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 199,414 إصابة، منهم 1,739 حالة اكتشفت الاثنين.



وتحافظ اسبانيا على مركزها الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 23,521 شخصاً منهم 331 الاثنين، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 229,422 شخصاً، منهم 2,793 في آخر 24 ساعة.



يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 23,293 وفاة، منهم 437 الاثنين، و 165,842 إصابة، منهم 3,742 آخر 24 ساعة، لتحافظ بعدها بريطانيا على استقرارها في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 21,092 ، منهم 360 الاثنين، وحصيلة اصابات تبلغ 157,149 شخصاً، منهم 4,309 في آخر 24 ساعة.



وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,207 حالات، منهم 113 الاثنين، و 46,687 إصابة، منهم 553 آخر 24 ساعة. يليها ألمانيا التي تحتل المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 6,043 شخصاً، منهم 67 الاثنين، و حصيلة 158,213 إصابة، منهم 443 آخر 24 ساعة.



وتأتي إيران في المركز الثامن بحصيلة 5,806 وفيات، منهم 96 الاثنين، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 91,472 إصابة، منهم 991 آخر 24 ساعة.



ولا تزال الصين مركز بداية تفشي الجائحة عالمياً، تستقر في المركز التاسع مسجلة وفاة 4,633 شخصاً، منهم تسجيل وفاة شخص واحد الاثنين، ولم تسجل الصين منذ ايام مضت أي حالة وفاة، فيما سجلت الإثنين 3 إصابات جديدة فقط، من مجموع 82,830 إصابة في البلاد.



وفي المركز العاشر صعدت البرازيل، الاثنين، على حساب هولندا التي تراجعت إلى المركز ال11، حيث سجلت البرازيل حصيلة وفيات بلغت 4,543 منهم 272 الاثنين، واجمالي إصابات 66,501 حالة مؤكدة، منهم 3,642 في آخر 24 ساعة.



وسجلت هولندا حصيلة 4,518 وفاة، منهم 43 الاثنين، و 38,245 إصابة، منهم 400 آخر 24 ساعة.



وفي الشرق الاوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12 عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت2,900 شخص، منهم 95 الاثنين، و112,261 إصابة، منهم 2,131 آخر 24 ساعة.



46 وفاة و 3,640 إصابة جديدة في 15 دولة عربية



وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت الاثنين عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، الجزائر، الإمارات، السعودية، الصومال، الكويت، المغرب، العراق، والسودان، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



فقد سجلت مصر وفاة 20 شخصاً، من مجموع 337 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 248 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 4,782 حالة.



كما وسجلت الجزائر 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 437 شخصاً، كما سجلت 135 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,517 حالة حتى الآن.



وسجلت الإمارات 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 82 شخصاً، كما سجلت 490 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,839 حالة حتى الآن.



وفي السعودية، تم تسجيل 5 حالات وفاة، من مجموع 144 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 1,289 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 18,811 شخصا، وتشهد السعودية منذ تسعة ايام ماضية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.



كما وسجلت الصومال 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 26 شخصاً، كما سجلت 44 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 480 حالة حتى الآن.



كما سجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 22 شخصاً، كما سجلت 213 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,288 حالة حتى الآن.



وسجلت كل من المغرب، والعراق، والسودان، حالة وفاة واحدة في كل بلد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في المغرب الى 162، والعراق إلى 88، والسودان إلى 22 وفاة.



كما سجلت المغرب 55 إصابة جديدة من مجموع 4,120 حالة، فيما سجلت العراق 27 اصابة جديدة من مجموع 1,847، والسودان سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 275 إصابة في البلاد حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الاثنين حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، عن 957 إصابة جديدة من مجموع 11,244 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 10 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



وفي البحرين تم تسجيل 76 إصابة جديدة من مجموع 2,723 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.



وسجلت سلطنة عمان 51 إصابة جديدة، من مجموع 2,049 إصابة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.



وسجلت جيبوتي 12 إصابة جديدة من مجموع 1,035 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم شخصين حتى الآن.



وسجلت لبنان 3 إصابات جديدة من مجموع 710 حالات مسجلة في البلاد، توفي منهم 24 شخصاً حتى الآن.



وأخيراً، أعلنت الأردن عن اكتشاف إصابتين، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في المملكة إلى 449 حالة، توفي منهم 7 أشخاص.