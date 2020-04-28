شؤون فلسطينية

اقتحامات واعتقالات للاحتلال بمناطق من القدس

اقتحامات واعتقالات للاحتلال بمناطق من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، مناطق متفرقة من القدس المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن قوت الاحتلال، اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان وبلدة العيسوية، ومناطق بالبلدة القديمة بالقدس.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في حارة السعدية بالقدس القديمة، واعتقلت ستة مواطنين على الأقل.

وعرف من بين المعتقلين: يوسف حزينة وعبادة حجازي ومحمد بسيسو وعبد الرحمن حجازي ومحمد حزينة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المواطنين خلال اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال، داهمت عدداً من منازل المواطنين بالعيسوية وفتشتها وعاثت خراباً بمحتوياتها، واعتقلت ما لا يقل عن خمسة مواطنين، واقتادتهم إلى مركز اعتقال وتحقيق "المسكوبية" بالمدينة.

وعرف من بين المعتقلين: عادل ناصر محمود، ومحمود عبد داود محمود، ومجد محمود خليل محمود، ومحمد التوتنجي، وحسين شادي عبيد.

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