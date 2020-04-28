الطقس: غائم جزئيا إلى صافي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو، يوم غد الأربعاء غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.