ترامب عن صحة جونغ أون: أتمنى أن يكون بخير

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه يعلم بحال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويأمل أن يكون بخير، وذلك بعد أيام من تكهنات بشأن الحالة الصحية لكيم.



وأجاب ترامب ردا على سؤال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن حالة كيم: "لا يمكنني أن أحدثكم بالضبط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابع قائلا: "نعم، لدي فكرة جيدة جدا لكن لا يمكنني أن أتحدث في الأمر الآن، أتمنى فقط أن يكون بخير".