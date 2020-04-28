شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تُهاجم قناة (أم بي سي)

الجبهة الشعبية تُهاجم قناة (أم بي سي)
رام الله - دنيا الوطن
عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما أسمته "حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد الشعب الفلسطيني، من قبل بعض وسائل الإعلام السعودية مثل قناة (أم بي سي)".

وقالت الشعبية، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن القناة السعودية تدعو من خلال عرضها مسلسلي "أم هارون" الكويتي و"مخرج 7" السعودي إلى التطبيع مع الاحتلال وتحسين صورته، في مقابل شيطنة الفلسطينيين.

وأوضحت الجبهة، أن عرض هذين المسلسلين "يتزامن مع توسيع الاحتلال من هجمته الشرسة ضد شعبنا على كافة الصعد، والتهديد بمصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية؛ تنفيذًا للخطة الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مطلع العام الحالي؛ مما يدعونا لاعتبار تلك الحملة ومن يقف خلفها جزء من تلك الخطة التي تشن على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خدمة للاحتلال".

وطالبت الشعوب العربية في الخليج وقواها الوطنية والقومية لرفض ذلك الخطاب والدعوة لوقفه فورًا، داعية إلى استغلال تلك المساحات والإمكانيات الإعلامية لفضح جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأسرى واللاجئين والمقدسات الدينية والوطنية، دفاعًا عن عروبة القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وقالت الجبهة الشعبية: إنها "على قناعة تامة بأن هذه المواقف المتصهينة المهزومة نشاز، ولا تُعبّر عن المواقف العروبية الأصيلة والمبدئية لأبناء امتنا في الخليج العربي من دعم نضال شعبنا الفلسطيني، ومن رفض التطبيع بكافة أشكاله"، وفق تعبير بيان الجبهة.

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