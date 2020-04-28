واشنطن تهاجم الصين بسبب أدوات "مغشوشة" للكشف عن كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، الصين بأنها أرسلت إلى الولايات المتحدة أجهزة رديئة بل وزائفة لاختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وبـ "التربح" من الجائحة.



وأشار نافارو في (برنامج فوكس أند فريندز)، إلى أن هناك الكثير من أجهزة اختبار الأجسام المضادة القادمة من الصين ذات جودة رديئة وتسجل بيانات خاطئة وأشياء من هذا القبيل"، وفق ما نقله موقع (روسيا اليوم).



واتهم نافارو الصين بنشر الفيروس إلى بقية العالم بعد أن "أخفت أمره على مدى ستة أسابيع".



وقال نافارو: "كان بوسعهم احتواء الفيروس في ووهان.. لم يفعلوا ذلك. أرسلوه إلى العالم مع مئات الآلاف من الصينين الذين سافروا جوا إلى ميلانو ونيويورك وأماكن أخرى".



وتعتمد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على المعدات الأساسية والعقاقير وتبادلت الدولتان اتهامات خلال الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.



ورفضت الصين الاتهامات الأمريكية، ومنها التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنها تكتمت على مسألة انتشار الفيروس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ على تويتر اليوم الاثنين إن على بومبيو أن "يكف عن ممارسة اللعبة السياسية. إنه يفضل إنقاذ الطاقة على إنقاذ الأرواح".