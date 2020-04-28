روحاني لنظيره الصيني: سلوك واشنطن يهدد أمن الخليج

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الصيني شي جين بينغ عبر الهاتف: "إن النهج الخطير الذي تتبعه واشنطن، يهدد بزعزعة الأمن بمنطقة الخليج"، مشيدا بموقف بكين إزاء العقوبات الأمريكية.



وأضاف روحاني: "العالم اليوم يحتاج إلى تضامن جماعي في وقت تواصل فيه بعض البلدان عقوباتها غير القانونية وغير الإنسانية. آمل برؤية العالم خاليا من العقوبات بفضل جهود تبذلها دول مثل الصين لمواجهتها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكد روحاني على أهمية أمن المنطقة وسلامة الممرات المائية بالنسبة لإيران، وقال: "لكن للأسف، فإن سلوك الولايات المتحدة الخطير قد يقوض استقرار منطقة الخليج".



من جانبه، ندد الرئيس الصيني بسياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران بالقول: "للأسف تسعى بعض الدول للاستغلال السياسي لهذه الظروف والصين مستعدة لتطبيق القواعد الدولية".



وأشاد بمبادرة هرمز للسلام التي أطلقتها طهران باعتبارها مفيدة لأمن المنطقة، واصفا تأمين الخليج أساسا للسلام والاستقرار في العالم بأسره.



وورد في بيان عن الرئاسة الإيرانية، أن روحاني ونظيره الصيني بحثا أيضا التعاون في مكافحة فيروس كورونا وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.