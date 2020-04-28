شؤون فلسطينية

جمعيات خيرية بغزة توزع الخبز على الفقراء مقابل تصوير أطفالهم

جمعيات خيرية بغزة توزع الخبز على الفقراء مقابل تصوير أطفالهم
خاص دنيا الوطن
أعرب عدد من النشطاء في قطاع غزة، عن رفضهم لقيام عدد من الجمعيات الخيرية، الطلب من المنتفعين من كابونة خبز، وكذلك وجبة إفطار، إحضار طفل لتصويره، مقابل استلام الكابونة المذكورة.

وطلبت جمعية خيرية المنتفعين من كابونة ربطة خبز، احضار طفل صغير، لتصويره أثناء استلام الربطة، فيما طلبت جمعية خيرية أخرى نفس الغرض مقابل استلام وجبة إفطار.

وتداول النشطاء، صورة قالوا إنها رسالة صادرة عن الجمعية، وموجهة إلى أحد المنتفعين وجاء فيها: نرجو حضور السيد/ة اليوم الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، لمقر الجمعية، لاستلام ربطة الخبز مع ضرورة اصطحاب طفل للتصوير.

ولم تُعلق الجمعية لحد اللحظة، على فحوى الرسالة، ولم تصدر أي توضيح حول الموضوع.

وقال الصحفي أحمد سعيد، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): الجمعية ترسل رسائل للفقراء للحضور لاستلام ربطة خبز، مع ضرورة إحضار طفل من أجل التصوير.

فيما كتب الناشط عامر بعلوشة: "الجمعية بدها تعطي الناس ربطة خبز، بس بشرط يجيبوا طفل يصوروه وهو بستلم ربطة الخبز اللي حقها 6 شيكل"، لترد المواطنة آيات "والله مهي مستاهلة التصوير".

وقال الناشط رائد العطل: "إن الجمعية في خانيونس ترسل رسائل للفقراء للحضور لاستلام ربطة خبز، مع ضرورة إحضار طفل من أجل التصوير".

وأضاف في منشور آخر: "جمعية بغزة ترسل اليوم أيضا في طلب الأطفال لتصويرهم، ما علاقة الطفل بربطة خبز أو وجبة إفطار؟.. هل تعلمون بأن تصوير الأطفال لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ إلا بإذن خطي من ذويه وبرضى الطفل نفسه وبشروط عدم امتهان كرامته؟".

وتساءل: هل تعلمون تأثير ذلك على الطفل وهو يرى والده يتسول ربطة الخبز أو وجبة الإفطار من جمعية خيرية؟؟.. ما هي قصة جمعياتنا مع الأطفال وصورهم؟؟.

فيما شارك الناشط مهند المصري، صورة لجمعية أخرى أرسلت رسالة للمنتفعين منها وقالت: "بكل حب نتمنى عليكم الحضور ما بين الساعة 5:30 إلى 6:30 لاستلام وجبة فطور من أحد المطابخ، نتمنى عليكم إحضار طفل على الأقل معكم..".

وقال الصحفي فادي ثابت في تعليقه على الموضوع: "شو الفكرة في برنامج قلبي أطمأن، وصور المحتاجين تكون واضحة
وكل المخاليق شافتهم، مش شايف إنها واو يعني، مغطي وجهك ومصور الغلابا اللي بتساعدهم".

وأضاف: "بحكي بشكل خاص عن تصوير الافراد والعائلات
مش حجم التبرعات والطريقة.. مافي فرق بين غيث واللي بيصور طفل صغير، وهو بيأخذ ربطة خبز من جمعية وضيعة.. إحنا شعوب تحكمنا العاطفة".

وقال المحامي محمد أبو حجر في تعليقه: "رسالة لأرملة نرجوا حضورك للجمعية لإستلام ربطة خبز وإصطحاب طفلك للتصوير".

وكتب علاء شمالي تعليقه هو الآخر، وقال: "هذا نظام غيث الفلسطيني.. هذا نموذج لأغلب الجمعيات الخيرية في غزة.. ربطة خبز يا ظلمة وطفل للتصوير كمان".








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