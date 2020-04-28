دولي

فرنسا تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات ووفيات كورونا

فرنسا تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات ووفيات كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا، أمس الاثنين، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، وارتفاعا في عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام.

وحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 437 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 23293 حالة، في حصيلة هي الأكبر منذ 4 أيام، علما بأن عدد الوفيات المسجل أمس كان 242 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما تم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ما يمثل ارتفاعا نسبته 3% لعدد المصابين، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ 14 أبريل ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128 ألفا و339 حالة.

مع ذلك، لا يزال عدد المصابين في المستشفيات مستمرا بالانخفاض لليوم الـ13 على التوالي، ليصل إلى 28055 شخصا فيما انخفض عدد المصابين في غرف العناية المركزة إلى 4608 أشخاص.

ويأتي ذلك قبل يوم من تقديم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب خطة الحكومة للبرلمان لرفع إجراءات الحجر الصحي تدريجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا فرضت قيودا على مختلف الأنشطة لمنع انتشار فيروس كورونا منذ 17 آذار/ مارس الماضي ومن المتوقع أن ينتهي سريان الإجراءات في 11 أيار/ مايو المقبل.

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