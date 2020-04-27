السلطات الروسية: وفاة 44 مصاباً بفيروس (كورونا) في موسكو

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مركز العمليات الروسي، الخاص بكافحة فيروس (كورونا)، عن وفاة 44 شخصاً، جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في موسكو إلى 479 شخصاً.



وارتفع عدد الوفيات، اليوم الاثنين، بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس الأحد، حين تم تسجيل 31 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز العمليات عن تسجيل 6198 إصابة جديدة بعموم روسيا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87147 شخصاً، غالبيتهم في موسكو، فيما بلغ عدد الوفيات حتى ظهر اليوم 794 حالة.



وتعافى أكثر من 7 آلاف شخص من الفيروس، وأجرى الأطباء أكثر من 3 ملايين فحص للكشف عن فيروس (كورونا).