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ولاية نيويورك تُلغي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

ولاية نيويورك تُلغي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت ولاية نيويورك، إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الديمقراطي، بسبب استشراء فيروس (كورونا)، بعدما كانت مرتقبة في الثالث والعشرين من جزيران/ يونيو المقبل.

وصوت الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الانتخابات بالولاية، يوم الاثنين، لصالح قرار إلغاء الانتخابات التمهيدية، بحسب (نيويورك تايمز).

وقال العضو في المجلس الانتخابي بولاية نيويورك، المفوض أندرو سبانو، إنه كان يخشى أن يؤدي التصويت إلى وضع الناس بين خيارين صعبين؛ أي بين الحرص على الواجب الديمقراطي، ووقاية صحتهم من إصابة محتملة بعدوى (كورونا).

وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي لولاية نيويورك، جاي جاكوبس، أن إلغاء هذه الانتخابات التمهيدية في نيويورك، جاء بسبب التحديات الاستثنائية في الوقت الحالي، في إشارة إلى الوباء.

ويأتي إلغاء هذه الانتخابات، بعدما أعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي، بيرني ساندرز، في وقت سابق، وقف حملته الانتخابية، معلنا تأييده لنائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن.

وأوردت (نيويورك تايمز)، أن مسؤولي الولاية، كانوا يخشون في وقت سابق أن يغضب أنصار ساندرز، في حال ألغيت الانتخابات التمهيدية، لكن التصويت لم يعد ذا أهمية، بعدما انسحب ساندرز، وساء الوضع الصحي في الولاية.

في غضون ذلك، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الاثنين، تأييدها المرشح الديمقراطي للرئاسة، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في مسعى إلى رص صفوف الحزب وتوحيدها في انتخابات الرئاسة المقبلة بالولايات المتحدة.

وقالت بيلوسي، في رسالة عبر الفيديو: "اليوم، يسرني أن أؤيد جو بايدن؛ لتولي رئاسة الولايات المتحدة لأنه سيكون رئيساً استثنائياً".

وأشارت بيلوسي إلى مساهمة بايدن في نظام الرعاية الصحي المعروف بـ"أوباما كير" وسعيه إلى تمكين أغلب الأميركيين من تأمين صحي بتكلفة مناسبة.

وأوضحت أن بايدن لعب دوراً فيما عرف بقانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الذي أقره الكونغرس، ووقعه الرئيس أوباما في 2009، لأجل إخراج البلاد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشددت على أن بايدن الذي اجتاز هذه المحطات الصعبة يملك القدرة على القيادة، "فيما نواجه فيروس (كورونا)، نتذكر أن بايدن كان صوت العقل والمثابرة، ولذلك، فهو ذو رؤية واضحة لإخراجنا من هذه الأزمة".

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