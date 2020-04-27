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الصحة التركية: تسجيل 2900 وفاة بـ (كورونا) وأكثر من 112 ألف إصابة

الصحة التركية: تسجيل 2900 وفاة بـ (كورونا) وأكثر من 112 ألف إصابة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) المؤكدة في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ 24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتعافى حتى الآن ما يصل إلى 33791 شخصا من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19. وبلغ عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية 20143.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 402 شخص، كتبوا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أساس لها من الصحة واستفزازية" بشأن فيروس (كورونا) المستجد.

وقال مسؤول في الوزارة: إن بعض المنشورات المعنية، تضمنت مزاعم، أن الإغلاق سيستمر لفترة أطول من حظر التجول الذي أعلنته الحكومة طوال نهاية الأسبوع، واتهامات بأن السلطات تكذب بشأن عدد الوفيات.

وذكرت الوزارة، على حسابها على موقع (تويتر)، "في الأيام الـ 42 الماضية، تم تحليل 6362 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تأكيد 855 مشتبهاً بهم، بينما تم القبض على 402".

وأوضح مسؤول في الوزارة لوكالة (فرانس برس) أن هذا العدد منفصل عن اعتقال 410 أشخاص، بسبب مزاعم مماثلة في نهاية آذار/ مارس.

واتخذت الحكومة تدابير للحد من انتشار الفيروس بما فيها إغلاق المدارس والمطاعم، وفرض حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع، ما دام كان ذلك ضرورياً.

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