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الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات وأكثر من 15 ألف إصابة بـ (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات وأكثر من 15 ألف إصابة بـ (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، و112 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 15555 إصابة من بينها 204 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية، حول انتشار فيروس (كوفيد 19) في إسرائيل، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 7947 مريضًا بالطفيفة، بالإضافة إلى 78 حالة متوسطة و126 حالة خطيرة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).

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