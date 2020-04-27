مصرع شاب وطفلة وخمس إصابات بحادث سير ذاتي جنوب نابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب (21 عاماً)، وطفلة (8 سنوات) من سكان بلدة جماعين، مصرعهما بحادث سير ذاتي، وقع جنوبي نابلس، مساء اليوم.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة، أن غرفة عمليات الشرطة، تلقت بلاغاً عن وصول جثمانين وخمس إصابات، إحداهم وصفت بالمتوسطة وأربعة وصفت بالبسيطة، لمشافي مدينة نابلس إثر حادث سير ذاتي بالقرب من قرية زيتا جماعين جنوبي محافظة نابلس.



وقال ارزيقات: "إن الشرطة، باشرت التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وتفاصيل وقوعه".