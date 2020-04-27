اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية بالقدس المحتلة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت حي عبيد في القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).