قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج الفاصل





وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوة من الجيش، اعتقلت فلسطينيًا يحمل سكينًا، قام باجتياز السياج الحدودي، وبعد التحقيق الميداني معه أعيد إلى قطاع غزة".





يشار إلى أن عمليات التسلل، ازدادت في الآونة الأخيرة بغرض العمل، بسب انعدام فرص الحياة في غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عاماً.

رام الله - دنيا الوطناعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، شابًا فلسطينيًا، بزعم اجتيازه السياج الفاصل لقطاع غزة، قبل أن تعيده لاحقًا إلى القطاع.