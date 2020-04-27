الخارجية: وفاة فلسطينييْن بولاية متشيغن بـ (كورونا) يرفع وفيات جاليتنا إلى 58

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، الليلة، بوفاة مواطنين فلسطينييْن في ولاية متشيغن الأمريكية، بسبب فيروس (كورونا)، هما: عبد الفتاح أحمد عبد ربه (62 عاماً)، ولطيفه عون (81 عاماً)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 40 حالة.



وكانت وزارة الخارجية، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية منذ أمس.



وأضافت الوزارة في بيان لها، إنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم (600)، عبر سفارات دولة فلسطين المعنية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).



وذكرت "الخارجية" أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد دول العالم، بلغت حتى اللحظة 1097 إصابة، فيما سجلت 58 حالة وفاة بوفاة المواطنين في ولاية متشيغن الليلة.