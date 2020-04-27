سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة (بدون طيار) شرقي قطاع غزة.



ونقل موقع (عكا) عن مصادر إسرائيلية، تأكيدها بأن الطائرة سقطت خلال نشاطات عملياتية ونتيجة خلل فني، والناطق باسم الجيش، يؤكد أنه لا يوجد مخاوف لتسريب المعلومات منها، وأن الحادثة قيد التحقيق.