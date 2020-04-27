الاحتلال يُفرج عن الأسير عمر حمارشة من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن الأسير عمر حمارشة، من بلدة يعبد قضاء جنين، بعد قضائه عامين ونصف في سجون الاحتلال.



وأفادت عائلة الأسير، أنه ونظراً لحالة الحجر الاجتماعي السائدة في أرجاء فلسطين، وحفاظاً على قوانين الطوارئ، وحفاظاً على صحة الجميع، فقد اعتذرت عن استقبال المهنئين بالإفراج.



وقال عدنان حمارشة، والد الأسير عمر، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نكتفي من حضراتكم بالدعاء لابننا والاكتفاء بتهنئتنا هاتفياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإننا شاكرين ومبتهجين بتطبيقكم لقوانين السلامة العامة".