الاحتلال يُخطر بإزالة منشأة زراعية في تياسير شرق طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإزالة منشأة زراعية في قرية تياسير، شرق مدينة طوباس.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال أخطر بإزالة منشأة زراعية، تعود للمواطن مراد جابر، بحجة عدم الترخيص.