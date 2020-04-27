دولي

تسمم 5 آلاف إيراني تناولوا الكحول لمواجهة (كورونا)

تسمم 5 آلاف إيراني تناولوا الكحول لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 5011 حالة تسمم و525 حالة وفاة جراء تناول كحول الميثانول، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس كورونا.

يأتي ذلك، في وقت سجلت فيه إيران للمرة الأولى منذ 36 يوما، انخفاضا بعدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة، مقارنة بـ1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ 60 وفاة أمس الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

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