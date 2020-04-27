"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن التوصل للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، يتطلب تعاوناً دولياً.



وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مدينة جنيف: أن هناك خشية من تداعيات (كورونا) على الخدمات الطبية الأخرى، مشيرة إلى أن مكافحة "الملاريا" تأثرت بسبب تفشي (كورونا).



وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم.