دولي

"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم

"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن التوصل للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، يتطلب تعاوناً دولياً.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مدينة جنيف: أن هناك خشية من تداعيات (كورونا) على الخدمات الطبية الأخرى، مشيرة إلى أن مكافحة "الملاريا" تأثرت بسبب تفشي (كورونا).

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم.

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