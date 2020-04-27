"الصحة العالمية": جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن التوصل للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، يتطلب تعاوناً دولياً.
وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مدينة جنيف: أن هناك خشية من تداعيات (كورونا) على الخدمات الطبية الأخرى، مشيرة إلى أن مكافحة "الملاريا" تأثرت بسبب تفشي (كورونا).
وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم.
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إن التوصل للقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد، يتطلب تعاوناً دولياً.
وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، في مدينة جنيف: أن هناك خشية من تداعيات (كورونا) على الخدمات الطبية الأخرى، مشيرة إلى أن مكافحة "الملاريا" تأثرت بسبب تفشي (كورونا).
وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن جائحة (كورونا) لا تزال بعيدة عن الانتهاء في العالم.
التعليقات