هيئة المطاعم والفنادق بغزة تنفي الأنباء المتداولة حول قرار جديد بإغلاقها

نفى رئيس هيئة المطاعم والفنادق في قطاع غزة، صلاح أبو حصيرة، الأنباء التي يجري تداولها حول إغلاق المطاعم في قطاع غزة، بعد قرار فتحها أمس الأحد.



وقال أبو حصيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الهيئة لم تتسلم أي قرار بشأن إغلاق المطاعم والمرافق السياحية مرة أخرى، مؤكداً أن ما يجري تداوله عار عن الصحة.



وأمس الأحد، قال أبو حصيرة، إن وزارة الاقتصاد بغزة، سمحت بفتح كافة المطاعم العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن القرار جاء

بشرط اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية المتبعة.



ولاحقاً، أصدرت وزارة الاقتصاد بغزة، توضيحًا حول عمل المطاعم في قطاع غزة.



وقالت وزارة الاقتصاد، في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنها قررت السماح بفتح المطاعم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى ضوابط السلامة المقرة من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، فقد تقرر اعتماد وتعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم اعتباراً من يوم الأحد 26 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس (كورونا)".



ودعت الوزارة "جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات"، مؤكدة أنها "ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة".



وأكدت أنها تقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات، حرصاً على سلامة المواطنين.

خاص دنيا الوطن