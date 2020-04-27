عريقات يُطلع مسؤولين أوروبيين على إجراءات الاحتلال وسعيه لتنفيذ مخطط الضم

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، ورئيس ديوان وزير الخارجية البلجيكي، برنارد كوينتن، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال في سعيها لتنفيذ خطة الضم.



وقال عريقات في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه أجرى محادثات هاتفية مع الجانبين السويدي والبلجيكي، تركزت على رفض الضم بكافة أشكاله ووقف الاستيطان، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ الدولتين على حدود 1967.



وناقش استمرار دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وسبل محاربة فيروس (كورونا) ومحاصرة انتشاره، وأهمية التعاون الدولي للتخلص منه.



وثمن عريقات، اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين، آملاً أن يكون هذا الاعتراف مثالاً يحتذى به من قبل دول العالم.