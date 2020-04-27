طالع الرابط.. بدء التسجيل الالكتروني لعمال غزة المتضررين من حالة الطوارئ





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، وبالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن بدء التسجيل الإلكتروني لعمال قطاع غزة المتضررين للاستفادة من برنامج "دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ".ودعت وزارة العمل في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأخوة العمال المتضررين في قطاع غزة إلى المبادرة بالتسجيل الكترونياً من خلال أجهزة الهاتف المحمولة أو أجهزة الحاسوب على الرابط المذكور أعلاه، وعدم التوجه إلى مكاتب الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 27.4.2020 وحتى الساعة 12:00 ليلاً من يوم الجمعة الموافق 1.5.2020 ، على أن تكون كافة المعلومات الواردة في الاستمارة صحيحة كي لا يتم إلغاؤها.