قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، منزل خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس.



جاء ذلك بعد تصريحات للشيخ صبري عن فتح المسجد الأقصى أمام المصلين في حال فتحته شرطة الاحتلال أمام المستوطنين لاقتحامه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وطالبت جماعات "الهيكل" خلال اليومين الماضيين بفتح المسجد الأقصى، وحثت أنصارها للاحتشاد لاقتحامه بالآلاف في أول يوم تفتحه شرطة الاحتلال.