"الديمقراطية" تُوجه دعوة بشأن مسلسلي "مخرج 7" و "أم هارون"

مسلسل أم هارون

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حالة الرفض والسخط الشعبي العربي، وفي صفوف المثقفين العرب لمسلسلي "مخرج 7" و "أم هارون" الخليجيين التطبيعيين، وحالة الحماسة والتفاعل الشعبي مع المسلسل المصري "النهاية" الذي يجسد تحرير القدس، وزوال دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه تأكيد واضح، أن الشعوب العربية ما زالت ترفض التطبيع بكل أشكاله مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتتمنى زوال إسرائيل كدولة احتلال وعدوان و(أبرتهايد) عنصري.



ودعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى وقف مسلسلي "مخرج 7" و "أم هارون" التطبيعيين، مطالبة الأحزاب العربية، وكافة مكونات الحالة السياسية والجماهيرية في الدول العربية الشقيقة، بتحمل مسؤولياتها الوطنية والقومية تجاه قضية شعبنا الفلسطيني، وفي مقاومة المشروع "الصهيوأميركي" الذي يستهدف المنطقة العربية، ومقدراتها، دون تمييز.



وشددت الجبهة، على أن التطبيع يشكل خدمة مجانية للاحتلال؛ لمواصلة عدوانه الاستعماري على الشعب الفلسطيني، ويشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، ويلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية، ويتعارض مع قرارات القمم العربية والإسلامية، ومبادرة السلام العربية.



وطالبت الجبهة، جامعة الدول العربية في اجتماعها الخميس 30 نيسان/ أبريل على مستوى وزراء الخارجية العرب، بوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ومقاطعتها في كافة الميادين والعمل على عزلها التزاماً بقرارات القمم العربية.