مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون معمرة جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قطع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شجرة زيتون معمرة في بلدة الساوية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (رحاليم)، قطعوا نحو 40 شجرة زيتون معمرة في منطقة الوادي ببلدة الساوية، تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن محمد يوسف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
قطع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شجرة زيتون معمرة في بلدة الساوية جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (رحاليم)، قطعوا نحو 40 شجرة زيتون معمرة في منطقة الوادي ببلدة الساوية، تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن محمد يوسف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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