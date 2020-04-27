مستوطنون يقطعون 40 شجرة زيتون معمرة جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شجرة زيتون معمرة في بلدة الساوية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين من (رحاليم)، قطعوا نحو 40 شجرة زيتون معمرة في منطقة الوادي ببلدة الساوية، تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن محمد يوسف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).