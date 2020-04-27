شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تُهاجم نتنياهو بسبب تصريحاته الأخيرة

الخارجية الفلسطينية تُهاجم نتنياهو بسبب تصريحاته الأخيرة
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت وزارة الخارجية والمغتربين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى أنه لا يضيع أية فرصة للتأكيد على معاداته للسلام، واستخفافه بالأمم المتحدة، وقراراتها.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "لا يضيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أية فرصة لتأكيد استخفافه بالمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وهيئتها، وتمرده على الشرعية الدولية وقراراتها، بل ويصنع أية فرصة
 للمجاهرة علناً، بمعاداته للسلام ومرجعياته الدولية، بما فيها مبدأي الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين".

وأضاف البيان: "وأكثر من ذلك يستغل نتنياهو وأركان حكمه انشغال الدول بوباء (كورونا) وتداعياته؛ لمواصلة تنفيذ وعوده ومخططاته الهادفة إلى فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، والتفاخر بنواياه الاستعمارية، بضم الأغوار وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة المحتلة".

وعبرت الوزارة، عن إدانتها بأشد العبارات جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تمارسها على الأرض تمهيداً لمثل هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية، وتعتبرها امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا وحقوقه، والهادفة في جملة أهدافها إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وتؤكد الوزارة أن نتنياهو يستمد هذا الصلف والعنجهية والتشجيع من إدارة الرئيس ترامب وصفقتها المشؤومة التي تعتبر ضوءاً أخضر متواصلاً يدفع دولة الاحتلال للإقدام على خطوة الضم، ذلك بالرغم من الاجماع العربي والإسلامي والأوربي والدولي الحاصل على رفض هذا التوجه الإسرائيلي والتحذير من مخاطره. 

وتابع البيان: "ترى الوزارة ان دولة الاحتلال باتت تتعايش مع بيانات الإدانة الدولية وصيغ التعبير عن القلق والتحذير من مخاطر سياستها، وعليه المطلوب الان أكثر من أي وقت مضى تحويل الاجماع الدولي الرافض لخطوة الضم الى عقوبات جدية رادعة، وربط مستوى علاقات الدول مع دولة الاحتلال بإقدامها على مثل هذه الخطوة.  

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