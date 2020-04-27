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روسيا تُسجّل ثاني أعلى زيادة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

روسيا تُسجّل ثاني أعلى زيادة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا 6198 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعد هذه الإحصائية، ثاني أعلى زيادة يومية، ليرتفع إجمالي عدد حالات العدوى إلى 87147 حتى اليوم (الاثنين)، وفقاً لبيانات رسمية.

وقال مركز العمليات الروسي في بيان له: إن إجمالي الوفيات بالفيروس، ارتفع إلى 794 بزيادة 50 حالة عن اليوم السابق، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكر البيان، أن 43,4% من المصابين الجدد، لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

وحسب البيان، فإن عدد المتعافين في عموم البلاد بلغ 7346 بزيادة 579 خلال اليوم الماضي.

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