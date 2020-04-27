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دولي

مستشفيات أمريكية تختبر دواءً لحرقة المعدة لعلاج مرضى (كورونا)

مستشفيات أمريكية تختبر دواءً لحرقة المعدة لعلاج مرضى (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت المستشفيات في نيويورك، في تجربة اختبار دواء "الفاموتيدين" المستخدم لعلاج حرقة المعدة من أجل علاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الدكتور كيفين تريسي، رئيس معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية في نورث ويل هيلث، التي تدير 23 مستشفى في مدينة نيويورك، إن النتائج الأولية للتجربة السريرية للفاموتيدين قد تظهر في الأسابيع القليلة القادمة، وفق شبكة (CNN) الأمريكية.


وحسب تريسي، فقد تم اختبار هذا العقار على 1174 مريضاً، من بينهم 187 مصاباً بأمراض خطيرة، حتى يوم السبت، كجزء من تجربة الدواء في علاج مرضى (كوفيد 19).

وقال تريسي: "هناك أمثلة كثيرة في تاريخ الطب؛ حيث تبين أن دواءً تم تصميمه لغرض معين يكون له تأثير على مرض آخر"، متابعاً: "الناس يأملون في أي شيء؛ لكننا بحاجة للقيام بالتجربة السريرية أولاً".

وأكد تريسي، أن الحديث عن نتائج العقار مبكراً دون تأكد قد يوقف استيراده، مشدداً على أن المرضى في الدراسة في المستشفى يأخذون جرعات كبيرة عن طريق الوريد، جرعات حوالي تسعة أضعاف ما يتناوله الشخص عادة لحرقة المعدة.

وبدأت أول حالة مصابة بالوباء في مستشفيات نورث ويل هيلث، في تلقي العلاج بالعقار في السابع من نيسان/أبريل الجاري، حيث جاء الاهتمام بهذا العقار كدواء لكوفيد 19، بعد أن اكتشف الأطباء في ووهان الصينية فعاليته في علاج نسبة كبيرة من مرضى الفيروس، فوق سن الـ80، على الرغم من وفاة ما معدله واحد بين كل خمسة، عولجوا بعقار حرقة المعدة.

ويستخدم عقار حرقة المعدة فاموتيدين، أكثر من أوميبرازول، لسعره الرخيص، ويباع فاموتيدين تحت اسم العلامة التجارية Pepcid وأوميبرازول تحت اسم Prilosec.

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