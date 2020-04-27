المالكي: البدء بحصر أعداد العالقين في الخارج لترتيب عودتهم إلى الوطن



وقال المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن الحكومة، وبتعليمات مباشرة من الرئيس وإشراف مباشر من رئيس الوزراء، تتابع بأهمية بالغة ملف العالقين في الخارج، مشيراً إلى أن لجنة وزراية، تشكلت بهذا الخصوص، تضم بعضويتها عدداً من الوزراء، وعقدت اجتماعاً لها من أجل وضع الخطوات الرئيسة، للتحرك الفوري والمباشر.



وتابع المالكي، أنه يتم حالياً حصر الراغبين بالعودة؛ ليكون باستطاعتنا وقت إعلان الأردن بفتح مطاراتها وعودة مواطنيها، التنسيق معهم لاستئجار طائرات أردنية لعودة مواطنيا وطلبتنا، وهو ما تم أيضاً تنسيقه مع مصر.

رام الله - دنيا الوطناعلن وزير الخارجية، رياض المالكي، البدء بحصر أعدادالعالقين في الخارج؛ لترتيب عودتهم إلى الوطن، مؤكداً التنسيق مع مصر والأردن لإعادتهم فور فتح مجالهما الجوي.