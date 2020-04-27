نصري أبو جيش: 800 شيكل من (وقفة عز) لـ 35 ألف عامل قبل العيد

وبيّن أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الشركات والمؤسسات التي لم تدفع رواتب لموظفيها بعد، حيث تم الحل مع أكثر من 90% منها وبقي 71 شركة، لم يتم التوصل معها إلى حل لدفع رواتب موظفيها، وسيتم التعامل معها قانونياً في حال لم تلتزم بالقرارات الصادرة من قبل الجهات المختصة.







رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير العمل نصري أبو جيش، أنه سيتم صرف 800شيكل من صندوق "وقفة عز" وذلك قبل عيد الفطر لصالح خمسة وثلاثين ألف عامل، من الذي خسروا عملهم بشكل كامل، جراء فيروس (كورونا).