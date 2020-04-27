محذراً البريطانيين.. جونسون يتحدث للمرة الأولى بعد شفائه من (كورونا) والعودة لعمله





وقال جونسون: "لا يمكننا ببساطة أن نحدد الآن بأي سرعة أو بطء أو حتى متى سيتم تنفيذ هذه التغييرات، لكن من الواضح أن الحكومة، ستفصح عن الكثير بخصوص ذلك في الأيام المقبلة".



وأضاف: "علينا أيضاً إدراك خطر موجة ثانية، وخطر فقد السيطرة على الفيروس، والسماح بعودة معدل انتشاره... لأن ذلك لن يعني فقط موجة جديدة من الوفيات والمرض بل وكارثة اقتصادية أيضاً".



ومن المقرر، أن تراجع الحكومة البريطانية، إجراءات التباعد الاجتماعي في السابع من أيار/ مايو المقبل.







وسجلت بريطانيا، 20732 حالة وفاة بالمستشفيات، حتى يوم السبت، وتعد من أكثر الدول ارتفاعاً بمعدلات الوفاة والإصابات بالفيروس الفتاك في العالم.

رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لأول مرة اليوم الاثنين، بعد عودته إلى العمل، إثر تعافيه من مرض (كورونا)، (كوفيد- 19).وفي كلمته أمام مقر إقامته في "داوننج ستريت"، حذر من أن‭‭‭‭ ‬‬‬‬تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة، التي تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد، لا يزال مخاطرة كبيرة، خشية موجة ثانية مميتة من انتشار الفيروس.وشبّه جونسون، الذي بدا أنه استعاد صحته، بعدما هدد الفيروس حياته، المرض بمجرم يصارعه البريطانيون للسيطرة عليه، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وقال جونسون: "أطلب منكم احتواء نفاد صبركم، لأنني أعتقد أننا نقترب الآن من نهاية المرحلة الأولى من الصراع، ورغم كل المعاناة، فقد اقتربنا كثيراً من النجاح".وفي ظل ارتفاع البطالة والشلل، الذي أصاب الكثير من الشركات والركود، الذي يلوح في الأفق، قال جونسون: إنه يدرك قلق الشركات، وإنه سيتشاور مع أحزاب المعارضة، التي تطالب بالوضوح بشأن مسار الخروج من إجراءات العزل.لكنه شدد على أنه الوضع الحالي لا يزال يمثل خطورة قصوى، وعلى أن إجراءات العزل العام لن تُرفع سريعاً.