اشتية يتحدث بالإيجاز المسائي للحكومة بشأن فيروس (كورونا) اليوم

من المقرر، أن يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، في الإيجاز الحكومي اليومي للحكومة الفلسطينية.





وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عبر (تويتر): "رئيس الوزراء محمد اشتية، يتحدث في الإيجاز المسائي الساعة الخامسة".





ويترقب المواطنون، أن يتحدث رئيس الوزراء عن ملف الرواتب، في ظل قرار سلطات الاحتلال، حجز مبلغ 450 مليون شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية.





وكان ملحم، قد سُئل من قبل الصحفيين أمس الأحد، عن نسبة رواتب الموظفين، التي ستصرف عن شهر نيسان/ أبريل، حيث قال: إنه لا توجد معلومات حول هذا الموضوع حتى اللحظة.

رام الله - دنيا الوطن