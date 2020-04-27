القدس: 150 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا)



وأشار أبو حامد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى أن بلدية الاحتلال لأول مرة، تفصح عن احصائية رسمية بأعداد المصابين، مرجحاً أن العدد قد يفوق ذلك بقليل.



وأوضح أبو حامد أن بلدية الاحتلال، تخالف من لا يرتدي كمامة في منطقة القدس، بتغريمه بمئتي شيكل، إضافة إلى إغلاقها جميع المحال التجارية يومياً الساعة الثالثة عصراً.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز بيت صفافا الطبي، فؤاد أبو حامد: إن 150 إصابة مؤكدة بالفيروس، مجموع المصابين في القدس الشرقية وضواحيها، منوهاً إلى تناقص الإصابات، رغم الاكتظاظ السكاني.