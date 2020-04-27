الخارجية والمغتربين: 1097 إصابة و56 حالة وفاة في صفوف جالياتنا

بتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، وبناءً على تعاميم الوزارة، بشأن حشد الدعم الطبي والمالي لسد احتياجات دولة فلسطين في معركتها ضد وباء (كورونا).





واستجابة لطلب خطي قدمه سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا إلى وزارة الخارجية الماليزية في 26 آذار/ مارس 2020 والمتعلق بطلب المساعدة في تقديم بعض الأدوات المخبرية لإجراء الفحوصات اللازمة في دولة فلسطين، افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا بان وزارة الخارجية الماليزية اوعزت لسفارتها في المملكة الأردنية الهاشمية للتواصل مع سفارة دولة فلسطين في عمان بشأن الترتيب اللوجيستي للمساعدات الطبية التي سيتم إرسالها إلى فلسطين، والمكونة من 1 مليون قطعة من قناع الوجهة (Face Mask) و 500 قطعة من دروع الوجه (Face shields) و500 ألف قطعة من القفازات المطاطية (Hand glove rubber)، هذا وستجري مراسم تسليم رمزية لهذه المساعدة في مقر وزارة الخارجية الماليزية، كما ستقوم الوزارة بإرسال خطاب رسمي بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.





تتابع بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج وعبر لجنة الطوارئ أوضاع الجالية وتتواصل معها، وتؤكد انه تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوفها في مدينة بيرغن في الغرب النرويجي، احدها في العناية المشددة وحالة الأخرى مستقرة وفي الحجر المنزلي، وقد تواصلت السفيرة مع ذوي الإصابتين للاطمئنان عليهم وللوقوف عند أي احتياج لهم.





تواصل لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى قطر شؤون الجالية للاطمئنان على صحتها والوقوف عند احتياجاتها، وتؤكد انه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوفها، وخروج 3 حالات من الحجر الطبي بعد تعافيها. كما تتابع السفارة أوضاع العالقين، وتقدم لهم اية مساعدة يطلبونها وفق امكانياتها.





وتابعت سفارة دولة فلسطين لدى هولندا أوضاع الجالية والطلبة والعالقين وتتواصل باستمرار معهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد شفاء 3 حالات من عائلة واحدة وعودتها الى حياتها الطبيعية، وهي عائلة المرحوم الفلسطيني الذي توفي قبل 3 أسابيع في هولندا بسبب الفيروس.





تواصل سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على سلامتهم والوقوف عند احتياجاتهم، وتنشط السفارة في جمع التبرعات من القطاع الخاص والافراد والشركات ورجال الاعمال، ونفذت حملة تبرعات موثقة جمعت ما يعادل (27540 دولار امريكي). تفيد السفارة بوجود 34 مواطناً وطالباً يرغبون في العودة الى ارض الوطن وتتابع بعض احتياجاتهم الطارئة ريثما يتمكنوا من العودة.

واكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انها على تواصل مستمر مع مندوبي السفارة في كافة الولايات والجالية وكذلك الطلبة والوحدات الطلابية والاتحاد العام لطلبة فلسطين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم للوقوف عند احتياجاتهم، وتتواصل في ذلك أيضا مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتعزيز مشاركتها في الأنشطة ومتابعة أوضاع الجالية واحتياجاتها في طل الجائحة.







وأفادت السفارة انه تم انجاز حملة الخير الثانية حيث جرى توزيع مساعدة على 1340 طالباً وأكثر من خمسين عائلة، اضافة الى توزيع طرود غذائية بتبرع من بعض رجال الأعمال. تفيد السفارة بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية في ولاية البليدة، وقام السفير بالاتصال بعائلتها للاطمئنان على صحتها، وحالتها مستقرة وهي بالحجر المنزلي تتلقى العلاج.

رام الله - دنيا الوطنأفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية الذي يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية منذ يوم أمس.وتواصل الوزارة متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم والبالغ عددهم (600)، وذلك عبر سفارات دولة فلسطين المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة. في هذا الإطار أشرفت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية والقنصلية العامة في جدة على نقل 4 متدربين الى جدة بعد إتمام دورتهم وذلك بعد الحصول على الموافقة الرسمية في ظل منع التجول والتنقل بين مدن المملكة، حيث رافقهم أحد كوادر القنصلية حتى وصلوا لمدينة جدة، وهم بخير وصحة جيدة، وقامت القنصلية بتامين السكن والاحتياجات الأساسية لهم، هذا وتابع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي شخصياً أوضاعهم، ويتابع ايضاً تغطية احتياجاتهم المالية مع جهة الاختصاص.تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي انها تتابع أوضاع الجالية باستمرار وتتواصل معها، وافدتنا بشفاء المصابة من الجالية ولم يتم تسجيل اية إصابة جديدة. وأشارت السفارة الى قيام سيدة من الجالية الفلسطينية في تشيلي مريضة بالسرطان بالتبرع بمبلغ 13.500 دولار أمريكي قُدم لها كمُساعده لعلاجها من طلبتها، ولكنها قررت إرسال المبلغ كتبرع للأطفال في بيت لحم، ورفضت الإعلان عن اسمها. كما قامت عدة مؤسسات من الجالية بفتح باب التبرعات لتقديم المساعدة لصالح المجتمع التشيلي في ظل جائحة كورونا، وقامت الفدرالية الفلسطينية بفتح حساب بنكي خصوصاً لهذا الهدف، ويأتي ذلك كما أشرنا في تقرير سابق لاحقاً لوضع النادي الفلسطيني في سانتياغو تحت تصرف وزارة الصحة التشيلية. من جانب اخر افادتنا السفارة بإنجاز توقيع اتفاقية المساعدة التي قدمتها الجالية بمبلغ نصف مليون دولار لمؤسسة التعاون التي ستخصصها لوزارة الصحة الفلسطينية.وتابعت سفارة دولة فلسطين لدى سيرلانكا الوضع الصحي لاحد المواطنين الفلسطينيين الموجود في احد السجون، والذي تبين انه مريض بالسرطان، حيث توصلت الى تفاهم مع دائرة الهجرة بان يتم نقله من السجن الى مستشفى خاص في كولومبو، وذلك بعد تدخل الخارجية السريلانكية اثر توصية القضاء السريلانكي بناء على طلب السفارة بإطلاق سراحه تحت مسؤولية السفارة لحين سفره. كما تتابع السفارة مع الجهات الفلسطينية المختصة إمكانية توفير التغطية المالية لتكاليف مكوثه في المستشفى وعلاجه، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة المريض الصحية وامكانيات السفارة.