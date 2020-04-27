أبو الرب: الحكومة تُناقش اليوم فتح دور العبادة من مساجد وكنائس

وقال وكيل وزارة الأوقاف د. حسام أبو الرب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن الاقتراح تضمن فتح المساجد الكبيرة كمرحلة أولى، وإمكانية الصلاة في الساحات أو الملاعب مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المصلين، مشدداً على عدم توجه المرضى وكبار السن للمساجد في حال فتح أبوابها وذلك حفاظاً على سلامتهم.





وأوضح أبو الرب، أن ما تم هو اقتراح، وليس قراراً، وأن الوزارة بانتظار ما سيخرج من لجنة الطوارئ، برئاسة د. محمد اشتية، بفتح دور العبادة من عدمه.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تناقش الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم، اقتراح تقدمت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، باعادة فتح دورالعبادة من مساجد وكنائس.