إمطانس شحادة: 750 إصابة بين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر



وفي سياق منفصل، هدد رؤساء السلطات المحلية العربية، بالشروع في إضراب الأسبوع المقبل، بسبب الضائقة المالية الصعبة.



وجاء في رسالة، بعث بها هؤلاء إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "إنه ليحزنهم أن توظف الحكومة 47 مليون شيكل لـ 67 سلطة عربية، يقطن في مناطق نفوذها مليون و200 ألف شخص، وهو نفس المبلغ الذي حولته الحكومة الإسرائيلية لإيلات وحدها".



وتشير الرسالة أيضاً إلى تفاقم أوضاع مئات الآلاف من المحتاجين، الذين تجد السلطات المحلية العربية، صعوبة في توفير طرود غذائية لهم.



وقال رؤساء السلطات المحلية: إن الإيرادات المتأتية من ضريبة "الأرنونا" انخفضت في التجمعات السكانية العربية، بـ 50% الشهر الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو القائمة المشتركة إمطانس شحادة في حديث، صباح اليوم الاثنين، إن 750 إصابة بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، مؤكداً ضرورة التصرف بمسؤولية، ضمن تعليمات الوقاية من الوباء.