لأول مرة منذ 36 يوماً.. عدد مصابي (كورونا) ينخفض عن الألف بإيران





وأشار إلى أنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ 60 وفاة أمس الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

رام الله - دنيا الوطنانخفض عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في إيران، إلى أقل من ألف، وذلك لأول مرة منذ 36 يوماً.يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 96 وفاة جديدة، و991 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم الوزارة في بيان يوم الاثنين: إن عدد وفيات الفيروس، ارتفع بواقع 96 في الساعات 24 الماضية إلى 5806، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 91472.وأضاف: إنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقارنة بـ 1153 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 91472.